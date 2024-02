mRNA-Impfungen: Das Werkzeug der Zukunft - Terra-X-Kolumne

Auch laut einer anderen Prognose wirkten die neuen Impfstoffe wie Wundermittel: mRNA-Impfstoffe könnten im Vergleich zu klassischen Impfstoffen doppelt so schnell und zu einem Bruchteil der Kosten entwickelt werden. Ein einziges Labor sollte dadurch in der Lage sein, pro Jahr eine Milliarde Dosen für weniger als einen Euro pro Stück herzustellen. Ein unschätzbarer Vorteil bei einer globalen Pandemie, wie sie in der Virenforschung schon länger erwartet wurde.