Nasa-Sonde kommt Sonne Weihnachten so nah wie nie

Die Raumsonde "Parker Solar Probe" fliegt derzeit durch die Sonnenatmosphäre und kommt der Sonne genau zu Weihnachten so nahe wie kein menschengemachtes Objekt zuvor. Nach Berechnungen der US-Raumfahrtbehörde Nasa kommt ihre Sonde bis auf rund sechs Millionen Kilometer an die Oberfläche der Sonne heran.

In dieser Nähe befinden wir uns dann in den Geburtsregionen des Sonnenwindes und der Sonnenstürme.

In Teilen Amerikas bewunderten im April Millionen Menschen eine totale Sonnenfinsternis.

Astrophysiker: Datenauswertung wird Jahre dauern

Das Rendezvous von Sonde und Sonne am 24. Dezember gegen 13:00 Uhr MEZ könne zunächst kein Mensch bemerken, "da wir zu dieser Zeit keinen Funkkontakt zur Sonde haben", sagt Bothmer.

Erst in der Nacht zum 27. Dezember erwarte das Forscherteam - wenn alles gut gegangen sei - ein Signal. "Dann sendet die Sonde ein Lebenszeichen zur Erde." Das geschehe über ein kurzes autonomes Funksignal - vergleichbar mit dem Aufblinken eines Leuchtturms. Erste Daten werde es erst Ende Januar geben, wenn die Hauptantenne der Sonde zur Erde zeige.

Bothmer leitet die deutsche Beteiligung an der Mission und hat unter anderem ihr Konzept sowie eine Weitwinkelkamera mitentwickelt.

Nasa-Sonde hält Temperaturen bis zu 1.000 Grad aus

Die Sonde von der Größe eines Kleinwagens habe an ihrem geplanten sonnennächsten Punkt eine Geschwindigkeit von etwa 690.000 Kilometer pro Stunde und halte Temperaturen von rund 1.000 Grad Celsius aus, schreibt die Nasa.

Sonde soll Erkenntnisse über Sonne liefern

"Parker Solar Probe" 2018 gestartet

Die im August 2018 gestartete, rund 700 Kilogramm schwere Sonde "Parker Solar Probe" umkreist die Sonne bislang auf stark elliptischen Bahnen und gelangt daher immer wieder abwechselnd in Sonnennähe und Sonnenferne. Bereits bei ihrem ersten Vorbeiflug im Oktober 2018 war sie laut Nasa mit 42,7 Millionen Kilometern so nahe an die Sonne herangekommen wie kein anderes Raumschiff zuvor.