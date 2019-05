moma vor Ort

Das "ZDF-Morgenmagazin" verlässt das Studio und reist nach Anklam, um mit den Bürge­rinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Am Freitag, 7. Juni 2019, 6.00 bis 9.00 Uhr, berichtet Moderator Andreas Wunn in jeder halben Stunde live vom Marktplatz in An­klam, dem „Tor zur Insel Usedom“ in Mecklenburg-Vorpommern. Das Thema: "Landfrust statt Landlust – Was tun gegen Wegzug und Verödung?“ Besonderer Gesprächsgast vor Ort: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.