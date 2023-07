Was bedeuten die Ergebnisse des Nato-Gipfels für die Ukraine und die globale Sicherheit? Reicht die militärische Unterstützung des Westens aus? Was passiert gerade im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und ist ein Nato-Beitritt der Ukraine nach Kriegsende realistisch? Darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit Oberstleutnant a.D. Ben Hodges. Der ehemalige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte in Europa kritisiert die Haltung der Nato zu einem Beitritt der Ukraine als zu zögerlich. Auch hätten Deutschland und die USA schon längst Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen an die Ukraine liefern sollen. Außerdem im Stream: ZDF-Korrespondent Ulf Röller vom Nato-Gipfel in Vilnius.