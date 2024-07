Live: Neue russische Offensive?

Ukraine unter Druck: Militärexperte Gressel zur Lage an der Front und Putins Plänen | ZDFheute live

Mitten im Sommer stehen die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Truppen massiv unter Druck . Im Nordosten konzentriert die russische Armee ihre Kräfte derzeit offenbar um Sumy. Auch weiter südlich in der Region Donezk ist Russlands Armee auf dem Vormarsch

Verstärkt wird dieser Eindruck durch russische Erfolge an der Südfront. Lange hatten ukrainische Truppen versucht, einen Brückenknopf in Krynky am Südufer des Dnipro zu verteidigen. Nun mussten sie ihn offenbar nach monatelangem Kampf unter massiven Verlusten aufgeben. Das berichten mehrere Medien. Beobachter hatten das Festhalten an Krynky immer wieder kritisiert – der Kampf um die kleine Ortschaft in der Region Cherson sei von vornherein aussichtslos gewesen.