Neue High-Tech Waffe für die Ukraine

Munitionsmangel wird immer mehr zum Problem für die Ukraine. Seit Monaten fordern Präsident Selenskyj und die ukrainische Armee weitere Lieferungen aus dem Westen. Eine neue Hightech-Waffe aus den USA könnte jetzt erstmals im Kampf gegen Russland zum Einsatz kommen: Sogenannte Ground-Launched Diameter Bombs, kurz GLSDB. Dabei handelt es sich um Langstrecken-Präzisionsbomben, entwickelt von Boeing und Saab. Bislang wurden sie lediglich getestet, aber noch nie in einem Krieg verwendet.

Trotz Munitionsmangel, die ukrainische Armee will einen weiteren Erfolg im Schwarzen Meer erzielt haben. Laut ukrainischen Geheimdienstangaben wurde in der Nacht zu Donnerstag das russische Raketenschiff "Iwanowez" durch mehrere Seedrohnen versenkt worden. Eine Bestätigung aus Moskau gibt es bislang nicht. Derweil soll es zwischen Präsident Selenskyj und Armeechef Saluschnyj einen Machtkampf geben, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker.

Russland greift die Ukraine an

Militärökonom Dr. Marcus M. Keupp bei ZDFheute live

Was bringt die neue Hightech-Waffe? Wie gelingen der Ukraine trotz Munitionsmangel Erfolge? Und was bedeutet der Machtkampf zwischen Präsident Selenskyj und Oberbefehlshaber Saluschnyj für die Moral der Soldaten? Darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit Militärökonom Dr. Marcus M. Keupp. Außerdem im Stream: ZDF-Reporterin Anne Brühl in der Ukraine. Seid dabei, diskutiert mit und stellt eure Fragen!