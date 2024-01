EU: Munitionsplan für Ukraine gescheitert

Die EU hat ein Scheitern ihrer ehrgeizigen Pläne für die Belieferung der Ukraine mit Artilleriegeschossen eingeräumt. Von der in Aussicht gestellten Menge von einer Million Schuss werde man bis März voraussichtlich nur etwas mehr als die Hälfte geliefert haben, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Bereits gestern hatte ZDFheute über die Verzögerung berichtet

Neues Ziel ist es nun, die Marke von einer Million zumindest noch in diesem Jahr zu erreichen. Nach Angaben von Borrell haben Mitgliedstaaten zugesagt, von März bis dahin rund 630.000 weitere Geschosse zu liefern. Dann werde man bei mehr als einer Million sein. Borrell kündigte zudem an, weitere 20.000 ukrainische Soldaten sollten von EU-Ländern ausgebildet werden. Bislang waren es 40.000.

Eine Million Geschosse hatte die EU der Ukraine bis zum März versprochen. Am Mittwoch will die EU nun ein neues Zieldatum dafür nennen: Ende 2024.

Munition für Ukraine: EU lieferte bisher 330.000 Granaten

Die Ukraine habe beim Treffen des NATO-Ukraine-Rats dargelegt, "wie prekär die Lage ist". Viele Staaten hätten „mehr Munition in Aussicht gestellt“, so Ulf Röller aus Brüssel. 11.01.2024 | 2:16 min

Pistorius sah Scheitern voraus

Die angekündigte Lieferung an die Ukraine wird laut Verteidigungsminister Pistorius nicht möglich sein. Die EU hatte der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zugesichert. 14.11.2023 | 1:40 min

Politiker aus Ländern wie Estland und auch Borrell hatten allerdings immer wieder auch andere Gründe genannt. Borrell betonte so mehrfach, das Problem seien seiner Auffassung nach nicht die Industriekapazitäten und verwies darauf, dass erhebliche Mengen an in der EU produzierter Munition wegen bestehender Verträge in andere Staaten geliefert würden.