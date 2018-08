Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete derweil, dass am UEFA-Sitz in Nyon der Versuch der türkischen Bewerber registriert werde, unter den Funktionären eine Antipathie gegen Deutschland zu wecken, indem eine indirekte Rassismus-Kritik verbreitet werde. Dahinter stecke die in London ansässige Lobbyagentur Vero Communications.



Noch detaillierter ging die "Rhein-Neckar-Zeitung" auf deren Steuermann Mike Lee ein, einen der einflussreichsten Lobbyisten der Sportbranche, der fast immer dasselbe Konzept verfolge: "Den Gegner schwächen. Deutschland schwächen, so die Devise von Mike Lee. Den Spieß einfach umdrehen. Mit Mesut Özil ist ein verletzter und zugleich völlig naiver Darsteller gefunden - kein Opfer", schrieb das Blatt. Özil sei demnach auch ein Spielball eines auf höchster Ebene eingefädelten Zerwürfnisses, das aus Sicht von Staatschef Recep Tayyip Erdogan genau nach Plan ablaufe.



Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zitierte einen ranghohen DFB-Vertreter, dass Grindel als das Zugpferd der Bewerbung womöglich so beschädigt oder zum Rücktritt gedrängt werden wollte, um die Bewerbung in eine Krise zu stürzen. Dann hätten auch reflexartig reagierende Politiker, die rasch die Rassismus-Vorwürfe Özils aufgriffen, dem autokratischen Herrscher einen Dienst erwiesen.