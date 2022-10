Bilanz einer Ära – Die CDU nach Kohl

29.09.1998: Ein Blick in die Vergangenheit – Wolfgang Schäuble soll Helmut Kohl nachfolgen und die CDU fortan führen. So zumindest die Meinung des Altkanzlers. Doch was sagt die CDU? Gelingt so die Erneuerung in der Opposition?

Videolänge: 57 min Datum: 29.09.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.09.2024 Video herunterladen