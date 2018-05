Lauscht man heute den Tönen Putins, so sind beide Revolutionen nicht als politische Brüche in der eigenen Geschichte zu interpretieren. Vielmehr spricht er von der „großen Geschichte des ewigen Russlands“. Laut diesem Geschichtsverständnis erstreckt sich die Epoche der „großen, russischen Revolution“ vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Bürgerkriegs 1921, dem Jahr 1917 käme keine herausragende Bedeutung zu. Auch die Staatsführer und Lenker – der letzte Zar, Lenin, Stalin – nennt er in einem Atemzug und bezeichnet sie als große, gleichwertige Nationalhelden. Korrespondierend dazu wird am 4. November in Russland der „Tag der Volkseinheit“ gefeiert. Der 7. November, das tatsächliche Jubiläumsdatum der Revolution, ist ein Werktag wie jeder andere.