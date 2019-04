Blutdoping im Sport

Doping: Operation Aderlass

Quelle: ZDF

Der Erfurter Arzt taucht allerdings nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit Doping auf. Schon im Jahr 2013 soll er im Visier der Staatsanwaltschaften gewesen sein. Grund der Ermittlungen war eine Anzeige des Doping-Experten Professor Werner Franke bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts auf Arzneimittelmissbrauch. Die gab das Verfahren an die Doping-Schwerpunktstaatsanwaltschaft Freiburg ab, die es wiederum nach Erfurt weiterleitete. Dort wurde das Ermittlungsverfahren im Jahr 2015 eingestellt. Auf Nachfrage heißt es in einem Schreiben an Frontal21: "Aus den damals vorliegenden Ermittlungsergebnissen ergaben sich keine greifbaren Anhaltspunkte für ein bestehendes Dopingnetzwerk."