Fahrverbot und Wertverlust

Der Verband der Autoindustrie

"In sehr vielen Fällen wäre eine Nachrüstung von Gebrauchtwagen der Euro 5-Norm auf Euro 6 sehr kompliziert und mit hohem Aufwand verbunden."



BMW

Alle Fahrzeuge der BMW Group halten in jedem Land jeweils die für sie gültigen gesetzlichen Vorgaben ein."



Daimler

Unsere Fahrzeuge sind nach den einschlägigen Anforderungen zertifiziert und zugelassen.



VW

"Die höheren Werte im Straßenbetrieb sind auf einen erlaubten Bauteilschutz zurückzuführen. Damit sollen Schäden am Fahrzeug bei niedrigen Temperaturen für einzelne Komponenten der Abgasrückführung verhindert werden."



Opel

Keine Antwort auf unsere Fragen.