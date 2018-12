Dreckschleuder Diesel

Auch der Mercedes C 220 CDI (Euro 6) bläst im Straßenbetrieb viel mehr Stickoxid in die Atemluft, als der Grenzwert vorsieht. Das hat das niederländische Prüfinstitut TNO festgestellt. Auch der Mercedes hat einen SCR-Kat mit Harnstoff-Eindüsung und war auf dem Rollenprüfstand sauber. Im Straßenbetrieb hingegen waren die Stickoxidwerte um ein Vielfaches höher. Der kleine Mercedes C 220 CDI bläst damit mehr als doppelt so viel Stickoxide in die Atemluft wie ein großer Mercedes-Lkw des Typs Actros. Warum gelingt es Mercedes nicht, auch saubere Diesel-PKW zu bauen? Diese Frage beantwortet uns Daimler nicht. Stattdessen droht der Autobauer mit rechtlichen Schritten, "sollten Falschbehauptungen oder unberechtigte Vorwürfe das Ansehen unseres Unternehmens beschädigen."