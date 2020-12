Makake auf Mauritius

Quelle: ZDF/Kristin Siebert

Doch woher kommen all die Affen, die in Deutschland "verbraucht" werden? In Europa ist es verboten, Affen aus der freien Wildbahn für Versuche zu benutzen. Nur in Gefangenschaft gezüchtete Tiere dürfen zu Versuchszwecken eingesetzt werden, so schreibt es eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2010 vor. Außerdem fordert die Europäische Union, dass Züchter beraten werden müssen, wie sie den Anteil von wildgefangenen Affen mindern können. Zweck der Richtline: wildlebende Primaten besser zu schützen. Gelingt das oder kommen doch verbotenerweise auch wildgefangene Affen nach Deutschland? Ausgeschlossen ist das nicht. Dafür sprechen nach Recherchen von Frontal21 eine Reihe von Indizien.