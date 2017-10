Während einer virtuellen Tour durch solch eine kommerzielle Hacking- und Bot-Farm (s. BuzzFeed), versicherte mir ein Mitarbeiter namens "Alexander", dass sie mich in die Top Ten der Trending Topics auf Twitter in Deutschland am Wahltag bringen könnten; mit dem Hashtag #AfD - eben jener nationalkonservativen Partei, die zum ersten Mal in den Bundestag einziehen wird. Die Kosten waren mit nur 180 US-Dollar relativ überschaubar.