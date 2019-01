Sie haben es zwar geschafft, aus Syrien zu fliehen, doch nun müssen sie in ärmlichen Verhältnissen leben - trotz der Milliardenzusagen durch die Europäische Union. Sie schuften als Hilfsarbeiter für einen Billiglohn in der Textilindustrie, teilen sich mit zehn Personen ein kleines Zimmer und oft müssen sie sogar ihre Kinder statt zur Schule in die Fabrik schicken.