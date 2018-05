Frisches Geld aus Moskau

Alexander Usowskij Quelle: Facebook

Belege für die Geldflüsse finden sich in einem sechs Gigabyte großen Datensatz, den die Redaktion ausgewertet hat. Der weißrussische Geschäftsmann Alexander Usowskij bestätigt in einem Interview mit Frontal 21 nun erstmals solche Geldzahlungen: „Die politische Orientierung ist mir nicht wichtig. In Polen arbeite ich mit den Rechten, in der Slowakei mit den Linken, in Tschechien mit den Linken, in Ungarn mit den Rechten.“