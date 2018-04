Gegenüber Frontal 21 legte die SPD Teile ihrer Sponsoreneinnahmen offen. So kassierte die Partei allein auf ihrem letzten Parteitag im Dezember 2015 knapp 550.000 Euro von Sponsoren. Wer, wie viel zahlte, wollte die SPD "aus vertragsrechtlichen Gründen" nicht mitteilen. Die Nichtregierungsorganisation LobbyControl sieht Parteisponsoring seit Jahren kritisch. Christina Deckwirth von LobbyControl fordert Transparenz. "Wir bewegen uns in dem Bereich des Parteisponsorings fast wie in einem Schattenreich der Parteienfinanzierung. Die Öffentlichkeit muss wissen, welche Gelder an Parteien fließen, um nachvollziehen zu können, ob solchen Geldflüssen auch politische Entscheidungen folgen."