Fußball unter Anklage

Als Chef-Organisator hatte Franz Beckenbauer vor der WM einen Kredit in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken beim früheren adidas-Vorstandsvorsitzenden Robert Louis-Dreyfus aufgenommen und das Geld an einen Fifa-Funktionär weitergeleitet. Nicht Beckenbauer selbst, sondern der Deutsche Fußball-Bund (DFB) tilgte den Kredit später, so sehen es zumindest die Staatsanwälte in Deutschland und der Schweiz.



Nach jahrelangen Ermittlungen haben sie die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach angeklagt - in Frankfurt am Main wegen schwerer Steuerhinterziehung, in Bern wegen Betruges. Frontal21 liegen Tausende Seiten Ermittlungsunterlagen vor - darin Zeugenaussagen, die zeigen: Beckenbauer drohte vor dem WM-Start 2006 mit Rücktritt für den Fall, dass der DFB sich nicht um die Rückzahlung seines Kredites kümmere.



Frontal21 hat Prozessbeteiligte getroffen und zeigt anhand von vertraulichen Akten, wie die deutschen WM-Macher tricksten und verschleierten.