Die Hinweise des V-Manns "Corelli"

Damals kursierte in der rechten Szene ein Flugblatt, in dem der NSU erklärte, "die Bekämpfung der Feinde des deutschen Volkes“ sei seine Aufgabe. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Terrorgruppe NSU bereits einen Bombenanschlag und vier Morde an Migranten verübt. "Ich halte es für ausgeschlossen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nichts vom NSU wusste", sagt Yavuz Narin, Nebenklägeranwalt im NSU-Prozess, gegenüber Frontal21.