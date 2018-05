IS-Rückkehrer in Deutschland

Nach Brüssel und Paris ist auch Deutschland im Fokus der Dschihadisten. So konnte offenbar ein Terroranschlag in Düsseldorf gerade noch rechtzeitig vereitelt werden. Bereits an Silvester war die Münchner Innenstadt wegen Terrorgefahr stundenlang abgesperrt und im November 2015 musste ein Fußballspiel in Hannover abgesagt werden.