Der Frust der Quereinsteiger

Das liege an der schlechten Planung der Kultusministerien, kritisiert Professor Jörg Ramseger von der Freien Universität Berlin. "Das ist die größte Bildungskatastrophe der Nachkriegszeit, weil die Folgen unermesslich sind", warnt der Schulentwicklungsforscher. "Das Bildungsniveau in Deutschland wird sinken."



Besonders häufig werden Quereinsteiger an Grund- und an Brennpunktschulen eingesetzt. Doch wer an diesen Schulen ohne pädagogische Erfahrung vor eine Klasse gestellt werde, sei nach fünf Minuten fertig mit den Nerven, berichten Schulleiter. Zudem verdienen Quer- und Seiteneinsteiger oft weniger. Die Opfer einer solchen Entwicklung seien vorhersehbar, so Schulentwicklungsforscher Ramseger: "Es sind natürlich die Kinder, die die professionellste Hilfe eigentlich brauchen würden für ihren Bildungsprozess - und die schon bislang große Schwierigkeiten haben, werden noch größere Schwierigkeiten bekommen."