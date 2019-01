Lücken bei der Antiviren-Software

Unsere Produkte stehen immer wieder an der Spitze von unabhängigen Tests zur Erkennung von Schadsoftware, Leistung und Benutzerfreundlichkeit. So wurde beispielsweise Avira Antivirus Pro vor kurzem von dem renommierten und unabhängigen Test-Institut AV-Comparatives unter 19 Sicherheitsprodukten für Windows als Produkt des Jahres ausgezeichnet. Zudem gewann Antivirus Pro den „Best Repair Award“ von dem bekannten Test Institut AV-TEST Anfang diesen Jahres.



Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter, um sie an aktuelle und zukünftige Online-Gefahren anzupassen und unseren Anwendern den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Den von Ihnen beschrieben Sachverhalt zum Test der Avira Internet Security Suite 2017 nehmen wir sehr ernst, daher ist es uns wichtig, die Test-Situation genau zu rekonstruieren und zu bewerten. Um im konkreten Fall zu analysieren, ob und wie das Avira Produkt „umgangen“ wurde, benötigen wir weitere Details, um den Sachverhalt qualifiziert bewerten zu können. Die dazugehörigen Fragen sowie einige Annahmen basierend auf dem Testbericht finden Sie in dem angehängten PDF-Dokument. Mit Ihren detaillierten Antworten können Sie uns helfen, das Produkt noch besser zu machen.

Generell ist uns externes Feedback zur Optimierung unserer Produkte sehr wichtig. Wir haben daher ein Bug Bounty Programm eingerichtet, in dem interessierte Anwender Feedback zu verschiedenen Produkten geben können und so helfen, unsere Produkte zu verbessern. Unsere Kunden können sich per E-Mail oder Telefon an unseren Customerservice wenden, falls sie Probleme mit unseren Produkten oder Verbesserungsvorschläge haben.



(Alexander Vukcevic, Director Avira Virus Labs, Antwort zur Email-Anfrage von Frontal 21 vom 27.02.2017 und vom 13.03.2017)