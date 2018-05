Jetzt muss Porsche wegen einer illegalen Abschalteinrichtung zur Senkung der Abgase europaweit 22.000 Fahrzeuge des Modells Cayenne zurückrufen. Zudem wird für noch nicht verkaufte Wagen ein Zulassungsverbot erlassen. Dies hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) heute in Berlin mitgeteilt: "Auf dem Rollenprüfstand springt bei diesen Fahrzeugen eine sogenannte Aufwärmstrategie an, die im Realverkehr nicht aktiviert wird." Demnach erkenne das Fahrzeug durch die illegale Software, ob es im Prüfstand fährt. Der Rückruf betrifft das Modell Cayenne Drei-Liter TDI Euro 6. Von den 22.000 europaweit betroffenen Fahrzeugen sind 7.500 in Deutschland zugelassen.