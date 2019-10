Datenspuren im Internetforum "Meguca"

Der Grünen-Politiker Sebastian Striegel, Mitglied des Landtags Sachsen-Anhalt, fordert nun, die Radikalisierung in solchen internationalen Foren genauer zu beobachten. "Die Taten haben aus meiner Sicht eine internationale Dimension", sagte er am Montag nach einer Sondersitzung des Innenausschusses in Magdeburg. Auch Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) äußerte einen Wunsch: "Ich brauche die Auswertung: Was war in den Netzen?" Es scheint zweifelhaft, dass jemand derzeit in der Lage sein wird, ihm diese zu liefern.