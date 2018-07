NSU-Terrortrio

Baustelle und Pension befinden sich in der Nähe des späteren Tatortes in der Mallinckrodtstraße und mehrerer Ausspähziele des NSU in Dortmund. Das Terrortrio hatte vor dem Mord an Kubaşik Büros und Geschäfte ausgekundschaftet und sie auf Dortmunder Stadtplänen als mögliche Anschlagsziele markiert. Darunter befanden sich Parteibüros von CDU und SPD sowie mehrere türkische Geschäfte. Das geht aus Akten zum NSU-Komplex hervor, die der Redaktion vorliegen. Bislang ist ungeklärt, ob die Mörder Kubaşiks und neun weiterer Personen ihre Anschlagsziele mit oder ohne ortskundige Helfer ausspähten. Die mögliche Anwesenheit des NSU-Trios in Dortmund lange vor der Tat könnte für die Ermittlungen von erheblicher Bedeutung sein: „Das könnte erklären, warum es so intensive Ausspähnotizen in Dortmund gibt“, sagte Anwältin von der Behrens.