Die Fahrer der Billigtransporter sind Arbeitsnomaden, die in ihren Kleinlastern oft monatelang am Rande der Autobahn leben. Sie übernachten in einer kleinen Kabine über dem Fahrerhaus. Immer auf dem Sprung, immer auf der Jagd nach neuer Fracht. Ihre Aufträge holen sie sich über Apps oder Transportbörsen im Internet. Bei einigen Internetbörsen unterbieten sich die Fahrer gegenseitig, um an Jobs zu kommen. So fahren sie ihre Stückgutaufträge zu Dumpingpreisen quer durch Europa.