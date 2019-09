von Werner Doyé und Andreas Wiemers

In der CDU wird ja schon länger gestritten, ob die Partei unter Merkel und AKK nicht zu weit nach links gedriftet sei. Und in der Tat gibt es Einiges, was darauf hindeutet. So setzen Unionspolitiker plötzlich auf antiautoritäre Erziehung, Belohnungen st...