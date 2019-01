Streit um Einheitsdenkmal in Berlin

Zwei Bundestagsbeschlüsse haben die Abgeordneten dazu gefasst: am Jahrestag des Mauerfalls 2007 im Grundsatz und Ende 2008 zum Standort. Demnach soll das Freiheits-und Einheitsdenkmal auf dem Sockel eines ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Monuments vor dem künftigen Humboldtforum in Berlin errichtet werden. Aus zwei Wettbewerben und rund 900 Einsendungen ging 2011 der Entwurf "Bürger in Bewegung" als Sieger hervor - die Idee einer begehbaren und beweglichen Waage der Architekten Milla & Partner sowie der Choreografin Sasha Waltz. In den Folgejahren ist der Entwurf bis zur Baureife gediehen und seit Herbst 2015 liegt die Baugenehmigung für das Denkmal vor.