Süchtig nach Computerspielen

Allein in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE), dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen, werden jährlich 300 bis 400 junge Patienten mit einer Internetsucht ambulant oder stationär behandelt, Tendenz steigend. Internetsucht entwickle sich nicht von heute auf morgen, so der UKE-Suchtexperte Professor Rainer Thomasius, sondern in einem längeren Prozess.