Die Fleischpanscher

Die ehemalige Landwirtschaftsministerin Renate Künast (Bündnis 90/ Die Grünen) fordert die Bundesregierung auf, mehr Geld in die Forschung zu geben, um Betrug in der Fleischindustrie aufzudecken und zu beenden. "Leitungswasser hat definitiv nicht den gleichen Preis wie ein Steak.“ Insofern sei die eklige Panscherei nicht nur ein Betrug am Genuss, „sondern es ist auch Betrug am Geldbeutel.“