Justizversagen in Deutschland

Die Personaldecke ist an vielen Gerichten so dünn, dass krankheitsbedingte Ausfälle nicht aufgefangen werden können - so auch am Landgericht Cottbus, wo sich die Aktenberge stapeln. "Kaputt gespart zu werden ist auch ein Ausdruck mangelnder Wertschätzung für das System im Ganzen", klagt Ramona Pisal, Präsidentin des Landgerichts Cottbus. "Daraus spricht schon eine gewisse Missachtung der Justiz und der Gerichtsbarkeit." Sie fordert von der Politik endlich gegenzusteuern. Andernfalls müssten die Bürgerinnen und Bürger Verfahrenslaufzeiten hinnehmen, die nicht akzeptabel seien. "Dann geht es an die Fundamente des Rechtsstaates", warnt die Richterin.