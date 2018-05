Wieder mehr Flüchtlinge

An Deutschlands Grenze zur Schweiz zählt die Bundespolizei zunehmend mehr Geflüchtete. Jeden Tag reisen dort 20 bis 30 Migranten illegal ein. Das sind fünf Mal so viele wie im Vorjahr. „Hier entwickelt sich ein neuer Brennpunkt und darauf müssen wir von polizeilicher Seite reagieren. Wichtig wäre, dass wir hier das Personal verlagern könnten, von der österreichischen an die schweizerische Grenze“, sagt Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.