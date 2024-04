Schwangerschaftsabbruch legalisieren?

Neue Debatte um Paragraf 218



Braucht Deutschland noch Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs, der einen Schwangerschaftsabbruch – gleich hinter Mord und Totschlag – unter Strafe stellt? Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat jetzt Vorschläge für eine Reform der Abtreibung vorgelegt.



Demnach empfiehlt das Gremium: Eine Abtreibung müsse mindestens in den ersten zwölf Wochen straffrei sein, Frauen bis dahin über ihren Körper selbst entscheiden dürfen. Erst mit zunehmender Schwangerschaftsdauer wachse das Recht des Ungeborenen auf Leben. Die Spitzen der Unionsfraktion drohen mit einer Klage in Karlsruhe, sollte die Ampelkoalition den Vorschlägen der Expertenkommission folgen.



Comeback der Atomkraft?

Ein Jahr nach dem Ausstieg



Der Rückbau der abgeschalteten deutschen Atomkraftwerke würde sofort gestoppt, wenn es nach der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht. Vor dem Jahrestag des Ausstiegs, am 15. April 2024, fordert sie ein Moratorium.



Und die Präsidentin der Europäischen Kommission und CDU-Politikerin Ursula von der Leyen hofft auf den Einsatz neuartiger Kleinreaktoren in der EU. "frontal" checkt mit Experten, was ist dran an den neuen und alten atomaren Ideen?



Eskalation im Nahen Osten

Was bedeutet das für Deutschland?