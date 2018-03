BDI: Kempf will stärker auf US-Gouverneure setzen

Die deutsche Industrie will in der Diskussion um amerikanische Strafzölle verstärkt auf den Kontakt zu den Gouverneuren der US-Bundesstaaten setzen. In der derzeitigen Situation sei es unabdingbar, mit den Amerikanern im Gespräch zu bleiben, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Dies gelte nicht nur für die Administration in Washington, sondern auch für die Gouverneure in den Bundesstaaten, in denen deutsche Unternehmen stark sind und Hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen haben. Die Gouverneure wüssten, „was passieren würde, wenn dieses ökonomische Gleichgewicht gefährdet wird“, sagte Kempf.