Bei der 32. Verleihung des Europäischen Filmpreises der Europäischen Filmakademie (EFA), die am 7. Dezember im Haus der Berliner Festspiele stattfand, zählten auch drei Koproduktionen der Filmredaktion ARTE im ZDF zu den Preisträgern. Der Zeichentrickfilm Buñuel – Im Labyrinth der Schildkröten von Regisseur Salvador Simó gewann als bester Animationsfilm. Die Ehrung entgegen nahm der Regisseur. Der Preis für das beste Sounddesign ging an Álvaro Brechners La noche de 12 años ("A Twelve-Year Night"), namentlich an die Beteiligten Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova und Laurent Chassaigne. Und die Auszeichnung für die besten visuellen Effekte erhielten Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen und Torgeir Busch für ihre Arbeit an Roy Anderssons Spielfilm Über die Unendlichkeit.



Redakteur der Filmredaktion ARTE im ZDF für Buñuel – Im Labyrinth der Schildkröten (Kinostart: 26. Dezember 2019) wie auch für La noche de 12 años (Kinostart: Frühjahr 2020) ist Simon Ofenloch, für Über die Unendlichkeit (Kinostart: 19. März 2020) ist es Meinolf Zurhorst. Sendetermine auf ARTE stehen noch nicht fest.



Der Europäische Filmpreis, früher auch unter dem Namen „Felix“ bekannt (ähnlich dem „Oscar“ in Referenz auf die damalige Preistrophäe), wird jährlich wechselnd in Berlin, dem Sitz der EFA, und in einer anderen europäischen Stadt vergeben. Im vergangenen Jahr fand die Gala im spanischen Sevilla statt, für die nächste Verleihung 2020 ist Islands Hauptstadt Reykjavík ausersehen. Über die meisten der Preisträger entscheiden die mehr als 3.600 Mitglieder der Europäischen Filmakademie als Fachgremium. Um berücksichtigt zu werden, muss ein Film entweder eine Auszeichnung bei einem großen Festival erhalten haben oder für große Aufmerksamkeit bei Filmfestivals gesorgt haben oder als Spielfilm in mindestens drei Länder verkauft oder verliehen worden sein. Die nominierten wie auch die prämierten Spielfilme sind somit Paradebeispiele grenzüberschreitend erfolgreicher Filmwerke, gelungener internationaler Fiktion.