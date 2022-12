Um Alex auf andere Gedanken zu bringen, plant Jack einen Campingurlaub mit Alex und seinem Freund Tom an der Küste Cornwalls. Dort lernt Alex die hübsche Sabina kennen. Ihr Vater Ed Pleasance ist Journalist und Buchautor und hat für sich und seine Tochter eine Urlaubsvilla angemietet. Kurz nachdem Alex Sabina dort abholt, fliegt die Villa in einer gewaltigen Explosion in die Luft. Alex glaubt, vor der Explosion den Agenten Yassen Gregorovitch in einem Lieferwagen vor der Villa erkannt zu haben. Doch die Polizei ist sicher, dass ein Gasleck der Grund für die Explosion gewesen ist. Alex möchte das Department über seinen Verdacht informieren und findet leere Räume vor. Schon wird Alex wieder mitten in die Welt der Spionage hineingezogen.