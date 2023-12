Pattys Termin

Anna ist im Zeitplan des viel beschäftigten Juniorchefs erst für 17.00 Uhr vorgesehen - Jens lässt sie erst einmal schmoren. Margot will ihre ehemalige Zellengenossin Elsa im Gefängnis in Aichach besuchen. Als Berthold Sanwaldt hört, dass sie mit dem Zug fahren will, bietet er ihr sein Auto und sich selbst als Fahrlehrer an. Aus der "Fahrstunde" wird ein romantischer Spaziergang zur Wallfahrtskirche "Maria Birnbaum", und für Berthold werden Erinnerungen an alte Zeiten wach.