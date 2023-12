Realitätsverlust

Berthold Sanwaldt hat einen Verbrecher zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, der daraufhin schwört, sich an ihm, dem beisitzenden Richter und dem Staatsanwalt zu rächen. In der Tat wird Berthold in den folgenden Tagen von zwei zwielichtigen Gestalten verfolgt, ohne dass er es bemerkt. Wenig später haben der beisitzende Richter und der Staatsanwalt einen Unfall. Die umsichtige Frau Haase schließt messerscharf, dass Sanwaldt als Nächster an der Reihe sein dürfte. Sie setzt Himmel und Hölle und die Polizei in Bewegung, um Berthold und Margot aufzuspüren, die gerade einen Ausflug zum Starnberger See machen.