Von Anbeginn ihrer Beziehung zu David ist Aischa ein rotes Tuch für Julia. Sie fühlt sich der charismatischen Architektin unterlegen und fürchtet, dass David Aischa immer noch lieben könnte. Schon früh in ihrer Beziehung wollen Julia und David ein Kind bekommen, aber es klappt nicht. Ihre Beziehung ist überaus angespannt. Auch weil seine erhoffte Karriere als Architekt ausbleibt und Julia ihn drängt, ins Unternehmen seines Vaters einzusteigen. Doch er will unter keinen Umständen zurückziehen. Als dann Aisha wieder in Davids Leben tritt, kommt es zum hitzigen Streit zwischen dem Paar. Tief verletzt stürmt Julia davon. Was in dieser Nacht passiert, hat sie ihrem Mann nie erzählt. Aber auch David hütet ein großes Geheimnis.