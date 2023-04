Seine Mutter Julia hat seine Abwesenheit bisher mit einer Erkrankung gerechtfertigt. In Wahrheit hat Leon alle Kommunikationsdrähte gekappt, bevor er für ein Jahr nach Mittelamerika gegangen ist. Kein Handy, kein Mail-Kontakt. Doch nun steht er abgekämpft und unschlüssig am Bahnhof. Vor ein paar Tagen hat er erstmals seine Emails gelesen und so von der Krankheit und dem Tod seines Vaters erfahren. Er erinnert sich an den Tag vor seiner Abreise, als der Satz gefallen ist, der sein ganzes Leben verändert hat.

Wut, Schuld und Trauer wechseln sich in Leon ab, bis er in eine Extremsituation gerät: ein Autounfall, bei dem er vielleicht ein Leben retten kann.