Der neue Fall für Annikas Team beginnt mit einem Handy, das bei der Polizei in Glasgow abgegeben wird. Darauf ist ein Video zu sehen, in dem ein Mann ermordet wird. Wenig später finden Polizeitaucher seine Leiche im Fluss Clyde. DC Blair Ferguson (Katie Leung) und DS Tyrone Clarke (Ukweli Roach) machen Aisha (Chelsea Quaison) ausfindig, die das Telefon aufs Revier gebracht hatte und danach sofort verschwunden war. Die junge Frau behauptet, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Sie habe das Handy einem Mann in der Nähe des Bahnhofs Anderston gestohlen.



Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es sich bei dem Toten im Wasser um Dean Malone (Charlie Pawlett) handelt. Er hatte bis wenige Wochen zuvor als Entertainment-Manager für eine Reederei gearbeitet, war dann aber wegen Drogengeschäften mit Passagieren entlassen worden. Ebenfalls gefeuert wurde der Rettungsschwimmer Richie McAvoy (Joe Rising), den Dean als Komplizen belastet hatte. Hat sich Richie nun an ihm gerächt?



Die Ermittler nehmen aber auch einen weiteren Verdächtigen ins Visier: Aisha identifiziert den Versicherungsvertreter Rihan Harijan (Pal Aron) als jenen Mann, dem sie das Handy mit dem Mordvideo gestohlen hatte. Er gibt sich bei einer ersten Befragung äußerst gelassen. Doch nach und nach wird klar, dass Rihan nicht so unschuldig ist, wie er tut.



Auch in der zweiten Staffel der britischen Krimiserie spielt Nicola Walker die titelgebende Leiterin der Marine-Mordkommission der schottischen Polizei. DI Annika Strandhed zeichnet sich durch trockenen Humor und unkonventionelle Methoden aus. In ihre Ermittlungsarbeit lässt sie immer wieder literarische und historische Bezüge einfließen.