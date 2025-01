Ein neuer Fall führt das Team um Annika (Nicola Walker) auf die Hebriden-Insel Jura, auf der einst George Orwell seinen Roman "1984" verfasste. Erstmals ist DC Harper Weston (Varada Sethu) aus Edinburgh als festes Mitglied der Marine-Mordkommission an den Ermittlungen beteiligt. Sie ersetzt Tyrone (Ukweli Roach), der sich erfolgreich auf eine andere Stelle beworben hat.



Das neu formierte Ermittlerteam bekommt es mit einem außergewöhnlichen Fund zu tun: Zwischen Jura und der benachbarten Insel Islay wurde eine in einem Eisblock eingeschlossene Leiche ins Meer geworfen. Noch bevor der Tote identifiziert werden kann, meldet sich die Zeitungshändlerin Eilidh Das (Sophia McLean) bei der Mordkommission. Sie ist davon überzeugt, dass es sich um ihren seit Wochen verschwunden Mann Qaiyum (Ryaan Ali) handelt.



Harper wird hellhörig, als sie herausfindet, dass die vermeintliche Geliebte des Mannes in einer Eisfabrik arbeitet. Die Polizistin befragt dort einen Mitarbeiter und sagt, dass sie im Mordfall Qaiyum Das ermittle. Der Mann reagiert darauf äußerst überrascht, denn er selbst ist Qaiyum und offensichtlich alles andere als tot.



Nachdem diese Spur im Sande verlaufen ist, nehmen die Ermittler Chris Gray (Angela Costello) ins Visier, die als Jagdführerin in einem Kongresshotel auf Islay arbeitet. Nach Angaben des Hafenmeisters war sie zur möglichen Tatzeit mit ihrem Boot unterwegs. Chris bestreitet das und präsentiert ein Alibi, das von der Hotelmanagerin bestätigt wird.



In der Zwischenzeit gibt es neue Erkenntnisse über den Toten im Eisblock. Anhand einer auffälligen Tätowierung finden die Ermittler heraus, dass es sich um Ronan McIntyre handelt. Er stammt von Jura und arbeitete zuletzt für eine Präsentkorbfirma in Glasgow. Ein Überwachungsvideo zeigt, dass Ronan kurz vor seinem Tod in der Bar des Hotels auf Islay eine Auseinandersetzung mit einer Frau hatte. Es handelt sich um Jagdführerin Chris.