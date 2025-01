Annika (Nicola Walker) bricht mit ihrem Vater Magnus (Sven Henriksen) zum Kurzurlaub in ein Naturresort in der Grafschaft Perthshire auf. Ihre Tochter Morgan (Silvie Furneaux), die dort gerade ein Praktikum absolviert, hat den Trip organisiert. Magnus ist überraschend aus Norwegen nach Schottland gekommen. Angeblich denkt er darüber nach, Annikas Mutter zu verlassen.



Doch Annika hat gar keine Zeit, sich um familiäre Angelegenheiten zu kümmern. Denn während eines Spaziergangs entdeckt sie in einem kleinen Fluss eine Leiche. Bei dem Ermordeten handelt es sich um den Handwerker Casper McCray (Dominic Watters), der in dem Resort einen Skywalk reparieren sollte. Harper (Varada Sethu) reist nach Perthshire und nimmt zusammen mit Annika die Ermittlungen auf.



Sie finden heraus, dass Casper in Glasgow eine gemeinsame Firma mit Nell Dwight (Gabriel Quigley) besaß. Die beiden hatten sich auf umstrittene Immobiliengeschäfte spezialisiert. Nell verdächtigt Caspers Ehemann Lance (James Anthony Pearson), etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Er profitiere davon, weil die Firma nun aufgelöst werde und die Hälfte des Vermögens an ihn übergehe.



Allerdings verfolgt das Ermittlerteam um Annika noch weitere Spuren. Eine davon führt ins örtliche Gemeindezentrum. Dessen Leiterin Dana Ashraf (Maryam Hamidi) hatte Casper mit der Reparatur des Gebäudes beauftragt. Es gab allerdings Ärger, weil der Handwerker die Arbeiten immer wieder verschieben musste. Darüber hinaus werden die Polizisten auf eine weitere Person aufmerksam, die eine besondere Geschichte mit Casper verbindet.