Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (3/10)

Bisher sind Ninas Schwester Marita und die Prostituierte Evgenya die einzigen bestätigten Träger des jemenitischen Virus, die im Rovaniemi-Krankenhaus behandelt werden.



In der Zwischenzeit wird Raunola in einem Polizeiwagen in den Süden Lapplands transportiert. Der Transport wird jedoch überfallen und Raunola entführt. Unterdessen kommt Gunilla, die Ehefrau von Dr. Thomas Lorenz, überraschend nach Ivalo, weil sie eine Affäre zwischen ihm und Nina vermutet. Sie setzt alles daran, ihren Ehemann zu verführen.



Zeitgleich beginnt im russischen Murmansk ein mysteriöser Maxim, Raunola, der dorthin verschleppt worden ist, gewaltsam zu verhören. Er soll später für einen Mann namens Lazar Cevikovic arbeiten, der wiederum von dem vermögenden Pharmaunternehmer Marcus Eiben gejagt wird, der in Amsterdam lebt. Eiben taucht in Ivalo auf und trifft auf Dr. Lorenz. Die beiden kennen sich. Ein Mitarbeiter von Eiben, Drako, baut in der Zwischenzeit eine geheime Basis in der Wildnis Lapplands zu Forschungszwecken auf.



Parallel dazu befragen Nina und Thomas Marita. Sie erzählt ihnen widerwillig, dass sie eine Affäre mit einem Ausländer namens Nicolas Muscat hatte. Nina und Thomas glauben, er hätte Marita mit dem Virus infizieren können. Später erzählt Thomas Marita, dass sie aufgrund des jemenitischen Virus niemals ein Kind zur Welt bringen kann.