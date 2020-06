Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (4/10)

Er soll später für einen Mann namens Lazar Cevikovic arbeiten, der wiederum von dem vermögenden Pharmaunternehmer Marcus Eiben gejagt wird, welcher in Amsterdam lebt. Eiben taucht in Ivalo auf und trifft auf Dr. Lorenz. Die beiden kennen sich. Ein Mitarbeiter von Eiben, Drako, baut in der Zwischenzeit eine geheime Basis in der Wildnis Lapplands zu Forschungszwecken auf.



Parallel dazu befragen Nina und Thomas Marita. Sie erzählt ihnen widerwillig, dass sie eine Affäre mit einem Ausländer namens Nicolas Muscat hatte. Nina und Thomas glauben, er hätte Marita mit dem Virus infizieren können. Später erzählt Thomas Marita, dass sie aufgrund des jemenitischen Virus niemals ein Kind zur Welt bringen kann.