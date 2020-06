Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (6/10)

Raunola bekommt ein Schneemobil geschenkt und kehrt nach Finnland zurück.



Währenddessen erzählt die Prostituierte Irina Nina Kautsalo von ihren Erfahrungen als Oligarchen-Partygirl in Murmansk und davon, wie sie und drei andere Mädchen heimlich nach Finnland gebracht wurden, um als Sexsklavinnen benutzt zu werden.



Auch Esko, Ninas Ex-Mann, scheint in den Frauenhandel verwickelt zu sein, denn in seinem Lkw wurden weitere russische Prostituierte entdeckt.



Im Laufe der Ermittlungen kommen sich Nina und Dr. Lorenz näher und verlieben sich ineinander. Sie beginnen eine Affäre, die sie jedoch geheim halten.