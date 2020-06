Arctic Circle - Der unsichtbare Tod (9/10)

Sie spüren ihn in seinem Versteck auf und nehmen ihn gefangen.



Als Nina und Dr. Lorenz aus Finnland die Nachricht über Venlas schlechten Gesundheitszustand erfahren, eilen sie sofort zurück. Dabei verursacht Nina einen schweren Unfall mit ihrem Schneemobil. Kurze Zeit später wacht sie im Krankenhaus auf und erfährt, dass Venla operiert wurde und ihr Zustand stabil ist. Nina ist gerührt, als sie erfährt, dass ihr Ex-Mann Esko einen Großteil seiner Leber gespendet hat, um seine Tochter Venla zu retten.



In der Zwischenzeit erhält Dr. Lorenz einen überraschenden Anruf von seiner Frau Gunilla. Sie möchte die Scheidung plötzlich zurückziehen. Kurz darauf bittet Marcus Eiben Thomas um Hilfe bei der Untersuchung von Cevikovics Blutproben.



Unterdessen bietet Ninas Vorgesetzter Stenius ihr eine Position als Leiterin einer neuen Spezialeinheit an. Nina lehnt jedoch zunächst ab und zieht es vor, weiter mit ihrem Kollegen Aikio auf Streife zu gehen.



Nina teilt der inzwischen genesenen Prostituierten Irina mit, dass sie in Finnland einen neuen Namen und eine neue Identität erhalten wird. Schließlich gibt Nina Stenius' Werben nach und nimmt sein Stellenangebot an.