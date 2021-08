Mitten in der Nacht tauchen Fremde im Haus von Spencer Marris auf und bringen ihn fort. Seine Frau Lisa und Tochter Rachel sind völlig aufgelöst und verstehen die Welt nicht mehr.



Für Jess sind die Ermittlungen nicht einfach, da Lisa eine alte Schulfreundin ist. Harding verfolgt eine Spur in Richtung eines bekannten kriminellen Kredithaies, sein inhaftierter Vater hilft ihm dabei. Nach einer Befragung des Nachbarsjungen Sammy werden Geheimnisse gelüftet, mit denen Jess nicht gerechnet hat. Dann wird Spencer tot aufgefunden, und die Ermittlung geht in eine neue Richtung.



Jess wird derweil erpresst und sieht einen Zusammenhang mit dem Fall um Spencer. Ihre Tochter Ruby ist hochschwanger und versucht ihr Bestes, mit ihrem Freund A.J. erwachsen zu werden. Die Teenager Ruby, Rachel und Sammy sind gute Freunde, und A.J. fühlt sich da oft außen vor.