Auf einer Baustelle wird ein junger Mann aus einer Surfer-Clique in einer Messerstecherei schwer verletzt. Zunächst sieht der Fall nach einem simplen Racheakt aus Neid um Arbeit aus. Doch der Fall wird brisant, als die indonesischen Gastarbeiter ihre Seite der Geschichte erzählen.



Um ihrer Freundin zu helfen, hat Ruby einen verletzten Indonesier versteckt. Sie bittet ihre Mutter um Hilfe. Leider stirbt der Mann. Jetzt handelt es sich um Mord, und Jess ahnt, dass die Gastarbeiter illegal in Neuseeland sind. Dann findet sie heraus, dass auch deren Familien auf der Insel sind. Am Ende können Jess und Harding eine Katastrophe verhindern.



Harding hat einen Plan, wie er zusammen mit Jess deren Erpresser überführen kann. Im letzten Moment steigt Jess aus dem Plan aus, da sie denkt, dass es vielleicht Ruby ist.